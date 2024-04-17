نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان: اتفقنا مع الرئيس بوتين على قيامه بزيارة لتركيا ولكن لم يتحدد الموعد بعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على زيارته لأنقرة، لكن لم يتم تحديد الموعد بعد.

ونقلت قناة "إن تي في" عن أردوغان قوله: "كثيرا ما نُجري أنا والسيد بوتين محادثات هاتفية حول قيامه بزيارة لتركيا، ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد"، مضيفا "خلال وقت قصير، ستتضح كل تفاصيل زيارة الرئيس الروسي لتركيا، وخاصة موعدها".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه خلال زيارته المقبلة للعراق، "سنؤسس لمرحلة مختلفة كليا في العلاقات بين بلدينا، وسنبحث ملفات عدة، على رأسها الغاز والنفط والمياه".

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن موعد زيارة بوتين لتركيا سيتم تحديده مع أن تؤخذ في الاعتبار الدورة الانتخابية التي انتهت في 17 مارس الماضي في روسيا، وكذلك الجدول الزمني الرئاسي لرجب طيب أردوغان في تركيا.

من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن زيارة تركيا تحتل مكانة ذات أولوية في جدول أعمال اتصالات بوتين الدولية.

وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" الروسية في أنقرة، أن زيارة الرئيس بوتين لتركيا قد تتم في أواخر أبريل أو أوائل مايو.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرح بأن أنقرة تتوقع مناقشة قضية الغاز ومشروع محطة "أكويو" للطاقة النووية وسوريا والوضع في غزة خلال الزيارة المقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا.