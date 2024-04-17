نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تعلق على "تقييد" تحركات وزير الخارجية في نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة على نبأ تقييد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له أثناء زيارتهم نيويورك هذا الأسبوع، حسب ما كشفه مصدر مطلع لـ "CNN" في وقت سابق.

بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، قالت إنه لم يتم إخطار بلادها بأي قيود جديدة إضافية على تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد الإيراني أثناء وجودهم في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات للأمم المتحدة.

وأضاف متحدث باسم البعثة أن وزير الخارجية سيحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، وتابع أن تحركات عبد اللهيان والوفد الإيراني، بما في ذلك دبلوماسيون من البعثة، كانت دائما مقيدة بدائرة نصف قطرها 25 ميلا تحيط بمقر الأمم المتحدة في مانهاتن.