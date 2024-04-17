‏النقل الجوي الروسي: فرض قيود مؤقتة في مطارات 3 مدن لأسباب أمنية

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أحمد جودة - القاهرة - فرض ‏النقل الجوي الروسي، قيود مؤقتة في مطارات 3 مدن لأسباب أمنية.

وقد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.