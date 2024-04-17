العالم اليوم - بعمر 58.. روماريو يعود عن اعتزاله ويلعب بجانب نجله

انتم الان تتابعون خبر بعمر 58.. روماريو يعود عن اعتزاله ويلعب بجانب نجله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 12:24 مساءً - سيعود البرازيلي روماريو، بطل مونديال 1994، في سن الـ58 عاماً عن قرار اعتزاله لمساعدة النادي الذي يرأسه، وفقاً لما أعلن الثلاثاء المهاجم الأسطوري للـ"سيليساو" الذي غادر ملاعب الكرة المستديرة قبل قرابة 15 عاماً.

وكتب روماريو عبر حسابه على موقع إنستغرام "لن أشارك في كامل جولات البطولة، لكنني سألعب بعض المباريات مع فريق قلبي وأحقق حلمي الأخير: اللعب إلى جانب نجلي".

وسيتشارك روماريو في صفوف نادي "أميركا دي ريو دي جانيرو"، الذي تأسس عام 1904 ويمر بأزمة اقتصادية، الهجوم مع نجله رومارينيو الذي انضم إلى صفوفه الفريق في مارس الماضي.

كما سيرتدي الدولي السابق، الذي خاض 70 مباراة وأحرز 55 هدفا، قميص نادي أميركا، الذي يرأسه منذ يناير والذي دافع عن ألوانه لفترة وجيزة في عام 2009، في دوري الدرجة الثانية لولاية ريو دي جانيرو الذي يبدأ في مايو وينتهي في أغسطس المقبلين.

وسيلعب الفريق المتوّج باللقب في دوري الدرجة الأولى لولاية ريو بداية عام 2025، حيث تتنافس فرق ريو التي تنتمي إلى نخبة الأندية البرازيلية، مثل فلامنغو وفلومينينسي وفاسكو دا غاما وبوتافوغو.

ومنذ اعتزاله في 2009 بعد مسيرة طويلة زاخرة بالألقاب في دوري بلاده مع أندية فاسكو دا غاما، فلومينينسي، فلامنغو وفترة قضاها في أوروبا مع أيندهوفن الهولندي وبرشلونة وفالنسيا الإسبانيين، انخرط روماريو في السياسة وانتخب عضواً في مجلس الشيوخ عام 2015 وجُدّد له في عام 2022.