نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم بصواريخ على قاعدة عسكرية في العراق: تفاصيل وتداعيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت قاعدة عسكرية في وسط العراق لهجوم بالصواريخ صباح السبت، حيث تضم القاعدة قوات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي الموالية لإيران.

وفقًا لمصادر أمنية، فإن الهجوم استهدف معسكر كالسو في محافظة بابل جنوب بغداد، والذي يعتبر مقرًا لتشكيلات من الحشد الشعبي.

وقد أكدت مصادر من الحشد الشعبي وقوع خسائر مادية وإصابات جراء الانفجار الذي استهدف مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي في القاعدة.

ورغم ذلك، فإنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

ونفي مسؤول أمريكي علاقة القوات الأميركية بالهجوم الأخير في بابل بالعراق، مما يثير تساؤلات حول هوية الجهة التي نفذت الهجوم ودوافعها.

تأتي هذه الهجمات في سياق التوترات السياسية والأمنية المستمرة في العراق، حيث تتصاعد التوترات بين الفصائل المسلحة الموالية لإيران والقوات الأميركية والجهات العراقية الأخرى.