نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان بايدن عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.. هذه أحدث مواقف الولايات المتحدة في مساندة إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة ستبدأ في إرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا في هذا الأسبوع، وذلك بعد موافقة الكونغرس على حزمة مساعدات ضخمة لكييف بعد فترة انتظار طويلة.

وأعلن بايدن في بيان: "سأوقِّع على هذا المشروع القانوني وسأخاطب الشعب الأمريكي فور وصولي مكتبي غدًا".

تقديم الشكر إلى مجلس الشيوخ

من جانبه، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي على موافقته على حزمة المساعدات العسكرية والاقتصادية الضخمة لبلاده، التي تبلغ قيمتها 61 مليار دولار.

وبمجرد إقرار الحزمة، عبر زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن شكره لمجلس الشيوخ الأمريكي على الموافقة على المساعدات الحيوية لأوكرانيا.

الموقف تجاه إسرائيل

ووافق مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بأغلبية بلغت 79 صوتًا مقابل 18 على 4 مشاريع قوانين أقرها مجلس النواب، السبت، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة، الأسبوع الماضي، وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لعدد من شركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي، تضمنت إسرائيل، إلى جانب أوكرانيا وتايوان.

موقف الكونجرس

وكان أقرّ الكونجرس، بعد أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة، حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 61 مليار دولار.

موقف مجلس الشيوخ

وبعيد أيام من إقرار مجلس النواب الأميركي هذه الحزمة من المساعدات، وهي جزء من حزمة أكبر تبلغ قيمتها 95 مليار دولار وتتضمنّ دعمًا لكلّ من إسرائيل وتايوان، حذا مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب وأقرّ النصّ بدعم واسع من الحزبين.

والتشريع، الذي أقرّ، يتضمّن أيضًا إجراء يتيح للحكومة حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، إذا لم يقطع التطبيق بسرعة صلاته بشركته الأم الصينية "بايت دانس".