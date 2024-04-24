نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تنشر رسالة أسير إسرائيلي موجهة إلى تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأربعاء رسالة أسير إسرائيلي - أمريكي في غزة موجهة إلى السلطات في تل أبيب.

وفي مقطع فيديو بعنوان "افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالا أم أن هذا أصبح كبيرا عليكم"؟، طالب الرهينة الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبيرغ بولين، البالغ من العمر 24 عاما الحكومة الإسرائيلية بإعادته إلى عائلته.

وظهر الأسير هيرش غولدبيرغ بولين الذي أفاد بأنه ولد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة ويسكن مع عائلته في القدس، وقد فقد ذراعه اليسرى.

ولم يتم تأريخ الفيديو، لكن غولدبيرغ بولين يقول إنه محتجز منذ "ما يقرب من 200 يوم"، في إشارة إلى أن المقطع تم تصويره مؤخرا.

وذكر هيرش غولدبيرغ بولين أنه تم أسره يوم 7 أكتوبر حيث كان من الحاضرين في مهرجان "سوبر نوفا" الموسيقي الذي أقيم بجوار كيبوتس "ريعيم".

وفي فيديو مدته 3 دقائق تقريبا، وجه الأسير كلامه إلى نتنياهو والسلطات في تل أبيب، قائلا "كل يوم نحن فيه هنا أنتم تتجاهلوننا أكثر فأكثر وتتجاهلون دماءنا"، مضيفا "افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالا أم أن هذا أصبح كبيرا عليكم؟".

وقال الأسير الإسرائيلي الأمريكي "آن الأوان لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات وأن تجلسوا في بيوتكم"، مردفا بالقول: "يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لأنكم أهملتمونا مع آلاف المواطنين الآخرين وترككم إيانا 200 يوم".

وأوضح أن جهود تل أبيب باءت بالفشل لأن سلاح الجو قتل نحو 70 أسيرا إسرائيليا.

وصرح أيضا بأن الحكومة الإسرائيلية يجب عليها أن تخجل لأنها رفضت كافة الصفقات التي عرضت عليها خلال المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى.