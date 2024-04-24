نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا ترسل مساعدات جديدة للأونروا وتؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة لسكان غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة الألمانية، استعدادها لاستئناف التعاون المالي والتنموي مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، على خلفية الإصلاحات والتوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة التي قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا.

وأكدت الحكومة الألمانية، في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنها ناقشت الادعاءات التي قدمتها إسرائيل ضد الأونروا بشكل مكثف مع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة. وأشادت بالتدابير التي اتخذتها الأونروا استجابة لهذه الادعاءات وتعهدت بتنفيذ التوصيات بسرعة وكفاءة.

من بين التوصيات المهمة التي أوصى بها التقرير، تعزيز التدقيق الداخلي في الأونروا وتزويدها بموظفين دوليين تابعين للأمم المتحدة، إلى جانب تحسين الإشراف الخارجي على إدارة المشاريع. تشمل الإصلاحات أيضًا استمرار التحقق من قوائم موظفي الأونروا مع السلطات الأمنية الإسرائيلية وتوسيع برامج التدريب الداخلي.

وأعربت الحكومة الألمانية عن تقديرها للدور المركزي الجديد الذي تقوم به سيجريد كاج كمنسق مركزي لمساعدات الأمم المتحدة في غزة، وأكدت دعمها الكامل لها. في ظل هذه التطورات، ستستأنف ألمانيا ودول أخرى مثل أستراليا وكندا والسويد واليابان التعاون مع الأونروا، وستسعى لتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات التمويلية قصيرة المدى للوكالة في غزة.

وختم البيان بتأكيد على أهمية دور الأونروا في توفير الرعاية اللازمة لسكان غزة، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة، مشيرًا إلى التأكيد الأخير من مجموعة السبع على ضرورة قدرة الأونروا والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة على تنفيذ مهامها بكامل الطاقة.