نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب سفير الصين: نتطلع لمشاركة مصر بالدورة الـ7 للمعرض الصيني الدولي للاستيراد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت السفارة الصينية بالقاهرة اليوم مؤتمر ترويجي للدورة الـ7 من المعرض الصيني الدولي للاستيراد، والمقرر عقده في الفترة ما بين 5 إلى 10 نوفمبر المقبل في مدينة شنغهاي الصينية.

وأكد جانج شاويانج نائب سفير الصين بمصر، خلال المؤتمر الترويجي الذي نظمته سفارة الصين بالقاهرة وهيئة معرض الصين الدولي للاستيراد والمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والغرفة التجارية بالقاهرة والجمعية المصرية لرواد الاعمال وجمعية الصداقة المصرية الصينية والمركز التجاري المصري الصيني، أن المرحلة الحالية تمثل فصلا جديدا من التعاون المصري الصيني.

وأضاف أن بلاده تتطلع للمشاركة المصرية في الدورة الـ7 للمعرض الصيني الدولي للاستيراد والذي يمثل جسرا للتعاون مع مصر والانفتاح الصيني على الخارج أن هذا العام سيتم الاحتفال بمرور 10 سنوات علي علاقة التعاون الاستراتيجية الشاملة ونمو حركتي التجارة والاستثمار بين مصر والصين، منوها بان الهدف من اللقاء هو دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والصين وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعرض الصيني الدولي للاستيراد.

وقال شويانج، إن الرئيس الصيني تشي جين بينج أعد لانعقاد هدا المعرض المرتقب، حيث أنه يعد المعرض الأول من نوعه في العالم الذي يناقش مسالة الاستيراد بين البلدان، مؤكدا أن المعرض يمثل منصة للتعاون المنفتح والحث على إبرام الصفقات بين الدول والاستثمار بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد العالمي.

وأكد نائب سفير الصين بمصر، أن الأصل في السياسة الخارجية للصين الانفتاح على الخارج وتبادل المنافع المشتركة، منوها بإن التنمية الاقتصادية عالية الجودة تجري على قدم وساق في الصين حاليا.

وأكد لي جو، نائب رئيس هيئة المعارض الصينية، في كلمته بالمؤتمر الترويجي بالقاهرة، اهتمام مصر بالمعرض وكذلك المشاركة فيه، موجهها الشكر للرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبد الفتاح السيسي اللذان تبادلا الزيارات المشتركة ووقعا اتفاقيات إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر شاركت في كافة دورات المعرض الستة السابقة، لافتا إلى مشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في النسخة الاولى من فعاليات المعرض، موضحا إن المعرضً سيشمل عرض سلع كالمعدات الطبية والأدوية وتجارة الخدمات والسلع الاستهلاكية وغيرها. كما وجه نائب رئيس المعرض الصيني الدولي للاستيراد القطاع الخاص المصري للحضور والمشاركة في الدورة السابعة للمعرض.

وأكد اللواء شريف المواردي، رئيس هيئة المعارض الدولية، رغبة مصر للمشاركة في الدورة السابعة من المعرض المقرر أن تستضيفها مدينة شنغهاي الصينية أوائل نوفمبر المقبل.

وقال شريف يحيي، رئيس غرفة التجارة بالقاهرة، إن العلاقات الصينية المصرية شهدت تحولا كبيرا ومرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ان الصين كانت شاركت في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بمدينة شرم الشيخ في عام 2015 وأعلنت عّن ضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار لصالح تنفيذ أحد المشروعات بالتعاون مع الشركة القومية للكهرباء، ووقعت وزارة النقل عقد مع شركات صينية لتنفيذ مشروعات نقل بقيمة 500 مليون دولار.

وقال أن هناك حرصا متبادلا من الدولتين لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية في الصين تتميز بأنها ذات طابع ثابت وقادرة على الصمود ضد التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال محمد يوسف، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تتضمن 500 شركة وعضو، وتؤمن بأن هناك فرصا واعدة للتعاون المثمر بين البلدين، مشيرا إلى إنشاء الجمعية إحدى اللجان التابعة لها في عام 207، والتي ساهمت في عقد لقاءات واعدة مع الوفود الصينية للترويج للفرص المتبادلة المشتركة بين البلدين.

اجتذب المعرض 81 دولة في دورته السادسة والتي شهدت مشاركة 61 الف شركة حول العالم وإبرام معاملات بقيمة مالية قدرها 420 مليار دولار، حسب تصريحات المسئول الصيني.