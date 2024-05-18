نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام أبها في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أبها اليوم السبت الموافق 18 مايو الحالي بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي وأبها

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وأبها مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أبها

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: ريان حامد، عبدالباسط، روجير ايبانيز، عبدالله.

خط الوسط: فرانك كيسي، زياد الجهني، رياض محرز.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، الان ماكسيمين، فراس البريكان.