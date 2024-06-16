في أول يوم.. ذبح 922 أضحية بمجازر الغربية بالمجان للمواطنين

كما قام الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بالمرور على عدد من المجازر للاطمئنان على انتظام العمل بها، موضحاً استمرار الذبح داخل المجازر بالمجان، حيث تم ذبح 922 أضحية بالمجان خلال الفترة الصباحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.
وشدد رحمي على اتباع كل الإجراءات الاحترازية داخل المجازر، واتباع كل التعليمات الواردة لمواجهة الأمراض والتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيقها بكل حزم.
يذكر أن الغربية تضم 20 مجزرا حكوميا والتي تعمل بكامل قوتها طوال أيام عيد الأضحى وتقدم خدمة الذبح بالمجان للمواطنين.
وأصدر محافظ الغربية قرارا بحظر الذبح بالشوارع وإقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.
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