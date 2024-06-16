محافظ القاهرة: جميع المجازر تعمل على مدار 24 ساعة

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جدة - نرمين السيد - محافظ القاهرة
وأوضح عبدالعال، أنَّ جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.
وأكد محافظ القاهرة استمرار تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.
وأضاف، أنَّ حملات التفتيش المكثفة مستمرة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة، والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.
وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد، فضلًا عن توافر الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.
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