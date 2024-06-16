بينهم طفلة.. استشهاد 6 فلسطينيين في مخيم البريج

جدة - نرمين السيد - ضحايا القصف الإسرائيلي

استشهد 6 فلسطينيين بينهم رضيعة، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.





وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة الخطيب في مخيم البريج ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين بينهم رضيعة، وإصابة آخرين. وأضافت أنَّ الاحتلال قصف منزلا لعائلة النجار بمخيم البريج ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين. وأشارت إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية نسفت مبان سكنية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، عبر قصفها بالطائرات الحربية والمدفعية. واستشهد فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف منطقة المواصي شمال رفح جنوب قطاع غزة. وقصفت طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37337 مواطنا، وإصابة 85.299 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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