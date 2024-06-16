مراسل إكسترا نيوز: دخول 100 شاحنة من معبر كرم أبو سالم وعودة 17 منها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 06:32 مساءً - رصد كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز" آخر المستجدات عند الجانب المصري من معبر رفح البري في أول أيام عيد الأضحى.

وقال كريم رجب:"إنه خلال هذا اليوم دخل إلى معبر كرم أبو سالم نحو 100 شاحنة من المساعدات من الأراضى المصرية، بالإضافة لـ 4 شاحنات من الغاز، ولكن سلطات الاحتلال بالتعنت والتعسف الذى تمارسه منذ بداية الحرب على غزة أعادت 17 شاحنة فيما تخضع باقى الشاحنات لعمليات المراجعة والتدقيق.

وأضاف كريم رجب، هناك خلال الساعات القليلة القادمة ربما يدخل عدد آخر من الشاحنات من معبر كرم أبو سالم، وهو مرتبط بعمليات التفتيش والمتابعة التى تجريها سلطات الاحتلال على الشاحنات، والتى تأخذ وقتا طويلا.

ومن جانب آخر أعلن جيش الاحتلال إيقاف تكتيكى للقتال والعمليات العسكرية فى بعض المناطق من قطاع غزة، خاصة من معبر كرم أبو سالم وحتى محور صلاح الدين وشماله، وهو المسار الخاص بمرور الشاحنات، ولكن القتال مستمر فى جنوب القطاع.