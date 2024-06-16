جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني





حرصت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد على مشاركة المصريين أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقامت أمانة التحالف الوطني بتوزيع البالونات والهدايا في ساحات صلاة العيد بمحافظة بورسعيد، لإدخال مشاعر البهجة والمتعة بأجواء العيد في نفوس المصلين على اختلاف أعمارهم. يذكر أن أمانات التحالف الوطني قامت بتوزيع الهدايا والبالونات والحلوى في ساحات صلاة العيد، بمختلف المحافظات منها: البحر الأحمر، القليوبية، بورسعيد، شمال سيناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالهدايا والبلالين.. أمانة التحالف الوطني تحتفل بالعيد في بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.