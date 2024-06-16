نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عدد كبير من محبي مشاهدة بطولة كأس أمم أوروبا في معرفة موعد مباراة إيطاليا المقبلة بعد الفوز أمام ألبانيا بهدفين مقابل هدف في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء السبت في أولى جولات مرحلة المجموعات باليورو 2024.

موعد مباراة إيطاليا المقبلة بعد الفوز أمام ألبانيا

يضرب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم موعدًا ناريًا مع نظيره إسبانيا يوم الخميس المقبل 20-6-2024 على ملعب "فيلتنيس أرينا"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إيطاليا وإسبانيا يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد إسبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة إيطاليا ضد إسبانيا مساء الخميس المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Max 1HD.