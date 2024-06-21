نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة حسام عبدالمجيد أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم إصابة حسام عبد المجيد لاعب الأبيض، التي تعرض لها خلال مباراة فاركو التي أقيمت اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الدكتور محمد أسامة إن حسام عبد المجيد شعر بثقل في العضلة الخلفية، ولكن حالته جيدة واستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 34 محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 22 محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري العام.