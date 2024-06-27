نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمباراة المصري في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بفريق المصري والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل الإسماعيلي أمام المصري البورسعيدي

وضمت التشكيلة الأساسية كل من: (أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى، عبد الكريم مصطفى ، محمد نصر ، محمد دسوقي لخط الظهر، عمر الساعي، محمد مخلوف، عماد حمدي، نادر فرج لخط الوسط، ايريك تراوري، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي لخط الهجوم).

فيما ضمت قائمة البدلاء (كمال السيد، عصام صبحي، محمد بيومي، حاتم سكر، خالد النبريصي، علي الملواني، محمد عبد السميع، محمد خطار، هشام محمد).

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتا.