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أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق الاسماعيلي والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة الاسماعيلي بالدوري

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، سمير فكري ، حسين فيصل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، أحمد عيد، عمرو موسى، محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، غيلاس جناوي ، الناشئ أحمد شرف.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

