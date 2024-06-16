نورهان تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها برفقة حنان ترك

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة نورهان على معايدة جمهورها بطريقة مختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث شاركت "نورهان" جمهورها بصورة لها برفقة حنان ترك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها: "أحلى هدية وعيدية ليا وأجمل مفاجأة في العيد كانت قلب حنان اللي هي فعلا فيض من الحنان الصورة من أمام منزلها بعد ما استضافتني فيه، واللي واخد الصورة ابنها محمد اللي بادعيلها ربنا يباركلها فيه وفي أولادها القمرات كلهم".

وأضافت:"يرزقها الحب كله صبا من كل من حولها ويجازيها كل الخير من واسع فضله علي قلبها الأبيض وكنت وما زلت معجبة من معجبينك وأصبحت أشد إعجابًا بعد ما ساعتني رحابة قلبك ومش هنسي نصائحك يا حنان حاضر".



تعليقات الجمهور على منشور نورهان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظكم من كل شر يارب العالمين، منورين الدنيا كلها، أحلى اثنين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال نورهان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نورهان شعيب، مسلسل "حكايات جروب الماميز"، وتم عرضه في عام 2023، وشارك في بطولته الفنان خالد سليم، ودينافؤاد، وانتصار، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح.

