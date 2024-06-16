نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صفقة إفريقية مفاجئة على رادر الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف النادي الأهلي، تدعيم صفوفه بصفقة هجومية أجنبية من العيار الثقيل خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل استعداد الفريق الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ساكالا على أعتاب الأهلي

يضع مسؤولو الأهلي، صفقة المهاجم كأولوية في فترة سوق الانتقالات الصيفية ولذلك؛ ارتبط اسم النادي بالعديد من اللاعبين في الوقت الحالي مثل البوركيني محمد كوناتي والأردني يزن النعيمات.

ويدخل اسم أجنبي جديد، إلى قائمة المهاجمين المرشحين لدعم صفوف الأهلي وهو الزامبي فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء السعودي.

وقام موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، بوضع نسبة محتملة لانتقال فاشيون ساكالا إلى الأهلي هذا الصيف، بلغت 42%.

وحسب الموقع العالمي فأن ساكالا الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، يجيد اللعب في مركزي المهاجم والجناح وتبلغ قيمته السوقية نحو 6 ملايين يورو.

وانضم ساكالا إلى الفيحاء السعودي في صيف عام 2023 قادمًا من رينجرز الإسكتلندي، ويتبقى له عام واحد في عقده مع البرتقالي.

وخاض ساكالا، 41 مباراة رفقة فريق الفيحاء السعودي بكافة البطولات وسجل اللاعب 22 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة لزملائه.