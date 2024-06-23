نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يكلف أمير توفيق بتجديد عقد نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن الأهلي يرغب في تجديد عقد علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، خلال الفترة المقبلة.

تطورات مستقبل علي معلول مع الأهلي

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلف أمير توفيق مدير التعاقدات بالتفاوض مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لتجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الخطيب من أكثر الداعمين لتجديد عقد التونسي علي معلول، ولكن حتى الآن لم يتم أي جلسات بشأن التفاوض معه".