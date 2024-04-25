العالم اليوم - اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوى للنمو منذ عامين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 01:21 مساءً - حقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموًا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين خلال الربع الأول من العام 2024، مع انتعاش الإنفاق الخاص، والاستثمار في البناء، وارتفاع الصادرات، وذلك وفقًا للبيانات الأولية الصادرة، الخميس، عن بنك كوريا المركزي.

وأظهرت بيانات البنك، التي نشرتها وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة على أساس ربع سنوي من يناير إلى مارس.

ووفق البيانات، يمثل معدل النمو في الربع الأول من 2024 أعلى مستوى منذ الربع الأخير في عام 2021 عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة.

وكان اقتصاد كوريا الجنوبية قد نما بنسبة 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الأول، وهو أعلى من نمو بنسبة 2.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.

وأفادت البيانات بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 0.9 بالمئة خلال الربع الأول، متباطئة من زيادة بنسبة 3.5 بالمئة في الربع السابق له، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.7 بالمئة بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.4 بالمئة في الربع السابق له.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 3.5 بالمئة للمرة العاشرة على التوالي، حيث يتوقع اعتدالاً أبطأ من المتوقع في التضخم.

وتباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.

ونما الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة العام الماضي، متباطئا من نمو بنسبة 2.6 بالمئة في 2022 ونمو بنسبة 4.3 بالمئة في 2021.

ويمثل نمو 2023 أدنى مستوى منذ انكماش بنسبة 0.7 بالمئة في 2020 وسط جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة لهذا العام، يتوقع المركزي الكوري الجنوبي أن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف بحوالي 2 بالمئة.