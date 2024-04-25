مظاهرات في عدة مدن مغربية دعماً لغزة

مظاهرات في عدة مدن مغربية دعماً لغزةشهدت العديد من المدن المغربية مظاهرات ومسيرات حاشدة، دعماً لفلسطين وغزة، ومطالبة بإيقاف العدوان الصهيوني الوحشي على القطاع.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنّ الآلاف من المغاربة شاركوا، مساء الثلاثاء، في مظاهرات للمطالبة بدعم الفلسطينيين وإيقاف الحرب الصهيونية وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون الدول العربية والإسلامية بالتحرك نظراً إلى خطورة الوضع بالقطاع، والعمل على مساعدة الفلسطينيين.

كما شهدت عدة مدن مظاهرات مثل الرباط (غرب) وطنجة وواد زم (شمال)، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، ولافتات مساندة للقضية الفلسطينية وداعمة للمقاومة.

وفي طنجة طالبت مسيرة حاشدة بوقف تجويع سكان غزة والحيلولة دون تهجير المدنيين، وأشاد المشاركون فيها بصمود غزة طيلة 200 يوم من بدء العدوان الصهيوني.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات من قبيل: (تحية مغربية لفلسطين الأبية) و(يا أسير ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح)، و(فلسطين للأحرار، التطبيع وصمة عام) و(يا مسلمين يا أحرار، الأقصى ينادينا) و(بالروح بالدم نفديك يا أقصى).

وتأتي هذه المظاهرات استجابة لدعوات من منظمات مدنية من أجل نصرة فلسطين، منها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، و"الجبهة المغربية لدعم فلسطين".

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الصهيونية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.