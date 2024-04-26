نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القحطاني: نوجه الشكر للقيادة السياسة في مصر علي التعاون في إخراج المرضي والمصابين من غزة إلى الامارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال مبارك القحطاني المتحدث باسم مدينة الإمارات الانسانية أنه تم استقبال أكثر من ١٣٠٠ طفل فلسطينى من مرضى السرطان، برفقة ذويهم، موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة على أتم الاستعداد لاستقبال المزيد من المرضى الفلسطينيين للتخفيف عنهم في قطاع غزة.

أكد القحطاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية، أن في الأساس تم استقبال الجرحى والمصابين للعلاج ولكن هناك أيضا وحدة مخصصة للدعم النفسي لهم بمدينة الإمارات الانسانية، ممثلة في دائرة صحة ابو ظبي ومركز التنمية الأسرية.

أفاد أن هذه الفرق المكونه من الطواقم الطبية تعمل على ورش وجلسات للدعم النفسي الأولي، وبرنامج ارشادي جماعي لتجديد الأمل لهم والتغلب على التحديات الحياتية والتعامل معهم.

أوضح القحطاني أنه يتم اختيار حالات المصابين من خلال فرق طبية من دولة الإمارات،في غزة، ويتم اختيار الحالات وتقييمها الطبي ثم نقلهم لدولة الإمارات.



كما وجه القحطاني الشكر للدولة المصرية لمساعدتهم في تنفيذ هذه المساعدات الانسانية للأشقاء في قطاع غزة، موضحا أنهم يتشرفون دائما بخدمة الأشقاء في فلسطين وسيوفرون لهم الحياة الكريمة بدولة الإمارات.