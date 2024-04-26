نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قوات الاحتلال تقتحم نابلس الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحمت، منذ قليل قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مدينة نابلس الفلسطينية في حلقة سلسلة الانتهاكات الصهيونية.

وأكدت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، أن أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية جاءت من حاجز عورتا واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط قبر يوسف.

في وقت تُستكمل فيها الانتهاكات، كانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، الخميس، أن تل أبيب منفتحة على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، كما أنها ستعرض على الوسطاء المصريين مقترحات جديدة لصفقة التبادل، حسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن إسرائيل مستعدة لإعادة النظر في الهجوم على رفح مقابل صفقة تبادل حقيقية.

بعد أن اجتمع مجلس وزراء الحرب الأصغر في وقت لاحق من مساء الخميس، للتداول بشأن مسارات إضافية للتوصل إلى اتفاق محتمل، تطرقت مناقشة مجلس الوزراء الأمني إلى ضرورة وجود "ذراع عسكري قوي" لممارسة الضغط على حماس، بما يتماشى مع العملية المخطط لها في رفح.

مصر ترفض التهجير الفلسطينييي من غزة إلى سيناء أو أي مكان آخر

الموقف في مصر

تعمل الدولة المصرية حاليًا بجد لمنع التصعيد العسكري في المدينة الحدودية مع إحياء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق في الوقت نفسه، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ترفض التهجير الفلسطينييي من غزة إلى سيناء أو أي مكان آخر.