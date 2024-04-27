نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يعترف بأنه فكر في الانتحار بعد وفاة زوجته وابنته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أفكار الانتحار راودته بعد وفاة زوجته الأولى وابنته في حادث سيارة عام 1972.

ولقيت كل من زوجة بايدن الأولى، نيليا، وابنته الرضيعة، ناعومي، حتفها في حادث سيارة في ديسمبر 1972. وأصيب ابنا بايدن، هانتر وبو، في الحادث.

وقال بايدن في مقابلة إذاعية مع الصحفي هوارد ستيرن "سيريوس إكس إم": قلت في نفسي: ليس من الضروري أن تكون مجنونا حتى تنتحر... فكرت في الأمر للحظة، لكن كان لدي طفلان.

وتابع الرئيس قائلا: "لا تفهموني خطأ!"، مشيرا إلى أنه لا ينوي الانتحار.