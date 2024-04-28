نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: روسيا لن تساوم على أراضيها الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رفض موسكو القاطع لأي مساومة على مناطقها الجديدة مقابل أصولها المجمدة في الغرب، مجددة التحذير من المساس بأموال روسيا.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الأحد: "لا أعرف من يروج لذلك، إلا أن مقايضة الأصول الروسية بالمناطق الجديدة مستحيلة... نحن لا نتاجر بوطننا. نحذر من المساس بالأصول الروسية، وإلا فإن ردنا سيكون قاسيا على سرقة الغرب. الكثيرون في الغرب يدركون ذلك، ولكن ليس الجميع للأسف".

وفي وقت سابق كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر ألمانية، أن برلين تفضل إبقاء الأصول الروسية المجمدة بلا تصرف لاستخدامها أداة تأثير في المفاوضات حول أوكرانيا وتشجيع روسيا على التخلي عن بعض الأراضي في المناطق الجديدة التي انضمت إليها