روسيا تستعرض دبابة أمريكية تم الاستيلاء عليها وتدميرها في دونباس ضمن معرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 05:29 مساءً - أعلنت السفارة الروسية عن افتتاح معرض خاص في موسكو قريباً، يُبرز دبابة أبرامز الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها وتدميرها في دونباس. وذكر البيان أن الدبابة الأمريكية دخلت الأراضي الروسية كـ"ضيف غير مدعو"، وسيتم عرضها بجانب معدات عسكرية أخرى مرسلة من قبل دول الغرب لمحاربة روسيا والتي تم تدميرها أيضاً.

وصرحت السفارة بأن المعرض يهدف إلى إظهار ما تعتبره عدم فعالية الأسلحة الغربية، متهمةً الشركات المصنعة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول الناتو الأخرى بتضليل مشترين هذه الأسلحة. وأشارت إلى أن الزائرين للمعرض سيتمكنون من رؤية الأدلة على أن ما يُباع بأسعار باهظة يتحول سريعاً إلى مجرد خردة معدنية.