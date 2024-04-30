العالم اليوم - من هو "أبو حذيفة" زعيم داعش الذي قتل في مالي؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 10:21 مساءً - قالت السلطات في مالي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي الاثنين، إن قوات قتلت قياديا بفرع تابع لتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا يدعى "أبو حذيفة"، وذلك خلال عملية واسعة النطاق في منطقة ميناكا بالشمال.

وأضاف البيان أنه تم التأكد من مقتل أبو حذيفة الأحد بعد العملية، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. فمن هو "أبو حذيفة"؟ قيادي كبير في الجماعة المعروفة باسم تنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".

معروف أيضا باسمه المستعار "هيغو".

مسؤول عن هجمات إرهابية ضد السكان الماليين والنيجريين.

قاد فرقة الكوماندوز التي هاجمت القوات الأميركية في النيجر عام 2017.

الهجوم على القوات الأميركية أودى بحياة 4 جنود أميركيين و4 جنود من النيجر.

في أعقاب الهجوم، قلص الجيش الأميركي عملياته مع الشركاء المحليين في منطقة الساحل.

برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حدد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عنه. وشهدت مالي انقلابين منذ عام 2020 خلال موجة من عدم الاستقرار السياسي التي اجتاحت غرب ووسط إفريقيا. وتواجه البلاد تمردا متفاقما من قبل الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش منذ أكثر من عقد من الزمن.

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