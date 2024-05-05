ألمانيا تحقق مع متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة في برلين، السبت، أنها رفعت العديد من القضايا الجنائية، بعد قمع احتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة هومبولت.

وردد المتظاهرون في المسيرة التى تم تنظيمها أمس شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، وهي عبارة سعت شرطة برلين إلى تصنيفها على أنها معادية للسامية.

وقالت الشرطة إنها فتحت 37 تحقيقًا في اتهامات محتملة، من بينها التحريض ومقاومة ضباط إنفاذ القانون.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت ما مجموعه 38 متظاهرًا في مسيرة الجمعة.

وتجمع نحو 150 محتجًا في الجامعة، السبت، وطالبوا باستخدام قاعة محاضرات للتحدث، وهو ما رفضته إدارة الجامعة.

وسعى المحتجون لتسجيل المسيرة رسميًا لدى السلطات، لكن طلبهم قوبل بالرفض.

وأمرت الشرطة المتظاهرين بالامتناع عن التعبيرات "المعادية للسامية"، وبدأت حملتها بعد ترديد شعار "من النهر إلى البحر".

وتجري الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ودعمًا للتضامن مع الفلسطينيين في غزة في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة، منذ أكثر من أسبوعين.

كما احتل الطلاب أخيرًا حرم الجامعات في مختلف أنحاء بريطانيا، احتجاجًا على الحرب في غزة.