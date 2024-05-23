نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق ضخم في مصفاة حمص وسط البلاد وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادث.. صور في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن حريقا ضخما اندلع في الوحدة 100 بمصفاة حمص وسط البلاد، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء من المصفاة وفوج إطفاء حمص والدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر حجم الحريق وتصاعد أعمدة من الدخان الأسود فوق مكان الحريق.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" عن قائد فوج إطفاء حمص أنه "اندلع حريق في إحدى وحدات مصفاة حمص وفوج الإطفاء والدفاع المدني وكوادر إطفاء المصفاة يعملون للسيطرة عليه.

وقبل سنوات أخمدت كوادر الإطفاء حريقا بوحدة التقطير 100 بمصفاة حمص نتيجة تسرب من إحدى مضخات النفط الخام.

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