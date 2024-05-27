نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسباني يندد بفيديو إسرائيلي على أنغام الفلامينغو ويصفه بـ "الشائن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ندد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الأحد بمقطع فيديو نشره نظيره الإسرائيلي على أنغام الفلامينغو يدعي أن حركة "حماس ممتنة لإسبانيا، ووصفه بأنه "شائن ومثير للاشمئزاز".

ويقول مقطع الفيديو الذي نشره وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة "‘كس" اليوم الأحد "حماس: شكرا إسبانيا".

ويظهر في الفيديو العلم الإسباني ثم رجل وامرأة يرقصان على أنغام موسيقى الفلامينغو، ويتخلل ذلك لقطات مصورة لمقاتلي "حماس" وأشخاص يفرون خلال هجوم السابع من أكتوبر.