جمعية الإغاثة الطبية بغزة: الأطفال يعانون سوء التغذية والمجاعة

لافتًا إلى أنَّ مديرمستشفى كمال عـدوان حذر من تعرض 200 طفل لسوء التغذية والمجـاعة.
بدورها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أطفال غزة يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب فرض السلطات الإسرائيلية قيودًا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
ونشرت الوكالة الأممية، اليوم الجمعة، تغريدة على منصة "إكس" جاء فيها، أنه "في عام 2023، جرى رفض أو تأخير أكثر من 3 آلاف تصريح لمغادرة الأطفال الفلسطينيين، قطاع غزة والضفة الغربية، لتلقي العلاج الطبي".
وأضافت: "منذ بداية الحرب، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية على القطاع، ويدفع الأطفال مرة أخرى ثمنًا باهظًا".
وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بوفاة طفل بسبب "المجاعة والجفاف"، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 40 شخصا.
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