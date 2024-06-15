جيش الاحتلال يقتحم بلدتين في الضفة الغربية

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جدة - نرمين السيد - جيش الاحتلال في الضفة الغربية
وعلى صعيد متصل، أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعرض منزل في شتولا شمالي إسرائيل لأضرار عقب إصابته بصاروخ أطلق من لبنان بشكل مباشر، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
ارتفعت وتيرة التصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل في الأيام الثلاثة الماضية، إذ أعلن حزب الله الجمعة عن سلسلة من الاستهدافات لمواقع إسرائيلية على الحدود بين البلدين، في وقت تتوعد إسرائيل بالردّ "بالقوة" على الهجمات من لبنان.
يأتي ذلك بعد شنّ غارة إسرائيلية مساء الخميس على بلدة جناتا في مدينة صور اللبنانية، أدت لمقتل سيدة وجرح آخرين، ردّا هجوم شنه حزب الله يوم الأربعاء ووصف بأنه الأكبر منذ بدء الحرب قبل نحو 8 أشهر.
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