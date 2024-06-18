مرصد حقوقي: أي تحرك أمريكي لا يترافق مع ضغط عسكري على إسرائيل لن يكون مجديا

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنازل في قطاع غزة بكل السبل، مشيرا إلى أن الاحتلال يتعمد قتل أكبر عدد من الأفراد في العائلة الواحدة بقطاع غزة.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي تحرك أمريكي لا يترافق مع ضغط عسكري على إسرائيل لن يكون مجديا. كما أوضح أن الأدلة كافية للمضي قدما في محاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية بغزة.

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