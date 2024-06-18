مفوض حقوق الإنسان: الوضع بالضفة بما فيها القدس الشرقية يتدهور بشكل كبير

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن فزعه بسبب عدم اتباع مبادئ القانون الإنساني خلال الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتدهور بشكل كبير.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الإعلام الفلسطيني بسقوط شهيدين في قصف جوي لشارع الرشيد غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت الماضي، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15 ألف طفل شهيد.

وحذرت الصحة الفلسطينية من أن الواقع الإنساني في شمال غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية، لافتة إلى أن هناك نحو 10 آلاف مصاب حالاتهم حرجة ويحتاجون إلى العلاج خارج القطاع.

ونوهت بأن 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض، ويعانين سوء التغذية.