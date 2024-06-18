مسؤولون فلسطينيون: الاحتلال وأمريكا يدخلان 2.4 مليون مدني إلى نفق المجاعة

جدة - نرمين السيد - المجاعة في غزة

قال مسؤولون فلسطينيون بغزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يصران على إدخال 2.4 مليون مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة".





وأضافوا في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأسواق والمحال التجارية تعاني جفاف البضائع والسلع بعد 40 يوما من الإغلاق التام لجميع المعابر. كما أوضحوا أن 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات. كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد أكدت أن أطفال غزة يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب فرض السلطات الإسرائيلية قيودًا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

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