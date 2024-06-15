العالم اليوم - بالصور.. السيسي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. السيسي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 08:22 صباحاً - زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمدينة المنورة المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.
وكان في استقبال السيسي رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية ناصر الزهراني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتعرف السيسي خلال جولته على أجنحة المعرض الإبداعية المختلفة التي تُغطي جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجمالياتها، ومنها النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه وكأنك معه.
كما شاهد بانوراما الحجرة النبوية الشريفة التي تعرض تفاصيل دقيقة ومؤصلة لبناء الحجرة الشريفة وتطورها بعرض تقني مرئي عبر شاشات حديثة، كما اطلع على محاكاة للمنبر النبوي الشريف وتاريخه عبر مجسمات وشاشات تفاعلية ذكية.
وأبدى السيسي إعجابه بهذا المشروع النبوي الحضاري الذي يُقدم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها الشامل الصحيح بأحدث وسائل العرض.
والخميس، وصل الرئيس المصري والوفد المرافق له إلى جدة لأداء مناسك الحج.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالصور.. السيسي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية .. في رعاية الله وحفظة