العالم اليوم - بالصور.. السيسي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. السيسي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وكان في استقبال السيسي رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية ناصر الزهراني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعرف السيسي خلال جولته على أجنحة المعرض الإبداعية المختلفة التي تُغطي جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجمالياتها، ومنها النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه وكأنك معه.

كما شاهد بانوراما الحجرة النبوية الشريفة التي تعرض تفاصيل دقيقة ومؤصلة لبناء الحجرة الشريفة وتطورها بعرض تقني مرئي عبر شاشات حديثة، كما اطلع على محاكاة للمنبر النبوي الشريف وتاريخه عبر مجسمات وشاشات تفاعلية ذكية.

وأبدى السيسي إعجابه بهذا المشروع النبوي الحضاري الذي يُقدم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها الشامل الصحيح بأحدث وسائل العرض.

والخميس، وصل الرئيس المصري والوفد المرافق له إلى جدة لأداء مناسك الحج.