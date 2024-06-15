نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- كتائب القسام توجه رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة، رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام عبر الموقع الرسمي لكتائب القسام على منصة تليجرام، مطالبًا إياهم بتذكر إخوانهم في غزة وفلسطين في دعواتهم الخالصة خلال المشاعر المقدسة ومناسك الحج.

دعا أبو عبيدة الحجاج إلى استحضار غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة.

وأوضح في بيانه أن "بينما يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج، نحن نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة".

وأشار إلى أن "طوفان الأقصى" انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، معتبرًا أن مناسك الحج هي فرصة لتذكير أمة الملياري مسلم بحقيقة الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم.