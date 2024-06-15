نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 90 دولة ومنظمة.. سويسرا تحتضن اليوم قمة دولية حول أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع عدد من قادة وزعماء العالم في سويسرا، اليوم السبت، للمشاركة في قمة تهدف إلى الضغط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا، ولكن غياب حلفاء أقوياء لموسكو مثل الصين من شأنه أن يضعف تأثيرها المحتمل.

ومن المقرر أن يشارك نحو 90 دولة ومنظمة في قمة سويسرا حول أوكرانيا، والتي ستستمر لمدة يومين في منتجع بورجنشتوك، الواقع على قمة جبلية في وسط سويسرا.

ويشارك العشرات من حلفاء أوكرانيا في القمة، ولكن الصين قررت عدم المشاركة إثر استبعاد روسيا بعد رفضها للقمة ووصفها بأنها مضيعة للوقت.

وتلاشت الآمال في الضغط على موسكو، بعد إعلان عدم مشاركة الصين، في حين وضعت الهزائم العسكرية الأخيرة كييف في موقف دفاعي، وحولت الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس الانتباه عن حرب أوكرانيا.

وتركز المحادثات على المخاوف الأوسع نطاقًا التي أثارتها الحرب، مثل الأمن الغذائي والنووي وحرية الملاحة.

وقال ريتشارد جوان مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن القمة تخاطر بإظهار حدود الدبلوماسية الأوكرانية، ومع ذلك، فهي أيضًا فرصة لأوكرانيا لتذكير العالم بأنها تدافع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أن بلاده لن تنهي الحرب في أوكرانيا إلا إذا تخلت كييف عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنازلت عن أربع مناطق تطالب بها موسكو، وهما مطلبان رفضتهما كييف سريعًا واعتبرتهما بمثابة استسلام.