بيان من أمريكا و4 دول يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الإغاثة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، في نبأ عاجل، بإصدار بيان من أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزلندا، يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الإغاثة.





يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية، كشفت عن تعرض ناقلة بضائع مملوكة لـ أوكرانيا للقـصف للمرة الثانية، خلال 24 ساعة، من الحوثيين في اليمن.

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