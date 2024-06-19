مئات المستوطنين يتظاهرون في عسقلان ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بصفقة تبادل

جدة - نرمين السيد - عائلات المحتجزين

تظاهر مئات المستوطنين في عسقلان ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن في حرب على عدة جبهات ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة". متابعا: "أطالب بشدة جميع شركاء التحالف بإعادة ضبط النفس هذا ليس وقت السياسات التافهة".

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