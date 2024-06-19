إعلام فلسطيني: الفصائل تقصف غرف قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في محور نتساريم

جدة - نرمين السيد - آليات جيش الاحتلال في رفح الفلسطينية

كشف إعلام فلسطيني، أن "فصائل المقاومة تقصف غرف قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة"، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا عـدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 37396 شهـيدا و85523 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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