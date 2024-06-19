باحث سياسي: نتنياهو أصبح عبئًا على السياسة الإسرائيلية والأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال الباحث السياسي محمد العالم، أن هناك حالة من التضارب في الداخل الإسرائيلي، لافتًا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد على كلمة واحدة، علاوة على أن الحكومة الأمريكية لم تعد تتوافق كثيرًا مع نتنياهو.





وأشار العالم، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك بعض الزيارات الرسمية التي قامت بها شخصيات إسرائيلية إلى واشنطن، ولم يكن نتنياهو على علم بهذه الزيارات، إضافة إلى التأجيلات لخطاب نتنياهو الذي كان مقرر له أن يلقيه في الكونجرس يؤكد أن هناك خطوات كثيرة تبعد عن شخص نتنياهو نفسه.

وأضاف الباحث السياسي أن حكومة الحرب الإسرائيلية لم تعد متوافقة بشكل كامل على طريقة إدارة هذه الأزمة، وبالتالي فإن ذلك ينم عن أن نتنياهو نفسه أصبح عبئًا على السياسة الإسرائيلية، وربما على فكرة حسم هذه الحرب.

وتابع محمد العالم، أن الواقع يثبت نفسه يومًا بعد الآخر بأن حسم الحرب بالطريقة التي تمناها نتنياهو ربما يكون شيء أقرب إلى المستحيل، وأنه لن تحدث مسألة تحرير الرهائن فقط من خلال الهجوم العسكري، وهو ما أثبتته الأيام، وعلى مدار 8 أشهر لم يتم تحرير سوى عدد قليل جدًا من الأسرى، وبالتالي سيكون هذا عبئًا أكبر على نتنياهو نفسه.