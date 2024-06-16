العالم اليوم - هجمات واعتراضات.. التصعيد مستمر بين إسرائيل وحزب الله

انتم الان تتابعون خبر هجمات واعتراضات.. التصعيد مستمر بين إسرائيل وحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 04:21 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتراض ما قال إنه هدف جوي مشبوه فوق جنوب لبنان.

كما فعل الجيش الدفاعات الجوية في سماء نهاريا في الجليل الغربي، من دون انطلاق صافرات الإنذار.

وقال إنه هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، موضحا أن قواته قصفت مساء السبت مبنى عسكريا للحزب في كفركلا وبنى تحتية في مروحين.

وأضاف أن طائراته أغارت على مبنى عسكري للحزب في منطقة يارون، وقصفت مدفعيته منطقة العمرة لإزالة ما وصفه بتهديد في تلك المنطقة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة مدفعية باتجاه أطراف الناقورة وقذيفتان على أطراف كفرشوبا.

وكان حزب الله قد واصل هجماته على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان السبت إنه استهدف قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، ونفذ هجوما بأسراب من "المسيرات الانقضاضية" على قاعدة إسرائيلية أخرى ردا على "الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويا والذي استهدف القيادي البارز في الحزب طالب عبد الله".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربة على بلدة جويا والتي أسفرت عن مقتل طالب عبد الله مع 3 آخرين، الثلاثاء، واصفا إياه بأنه "أحد كبار قادة حزب الله في جنوب لبنان".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي بقطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي.