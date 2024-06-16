نتنياهو بشأن الهدنة التكتيكية في غزة: هذا لن يحدث

جدة - نرمين السيد - علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "الهدنة التكتيكية" التي تم الإعلان عنها في جنوبي قطاع غزة، قائلا ، "لم يتم التنسيق معي ولن يكون وهذا لن يحدث".





وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم التحقيق بشأن صدور قرار الهدنة التكتيكية دون التنسيق مع المستوى السياسي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الأحد، أنه سينفذ هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أن "هدنة تكتيكية محلية في الأنشطة العسكرية لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8.00 إلى الساعة 19.00 كل يوم وحتى إشعار آخر، انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالاً".

بينما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن "قرار الوقف المؤقت للعمليات جنوبي غزة لم يعرض على مجلس الوزراء وهو مخالف لقراراته".