هيئة دعم فلسطين: إسرائيل في مأزق على كافة المستويات وباتت منبوذة دوليا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين صلاح عبدالعاطي، أن إسرائيل لا تعبأ بجرائمها بحق الفلسطينيين ولا بالقرارات الدولية، مشيرا إلى أنها تعيش في مأزق وجودي على كافة المستويات سواء اقتصاديا أو سياسيا وباتت منبوذة دوليا.





وقال عبدالعاطي خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد - إن قطاع غزة يعيش فصول إبادة جماعية ويمر عليه العيد الثاني وهو يعيش ملحمة أسطورية في الزود عن حقوقه الوطنية ويعيش أيضا في جحيم كارثة إنسانية تسبب بها الاحتلال ولا يزال يتسبب فيها من خلال تدمير 85% من منشآت قطاع غزة وتجويع كل سكان القطاع الذي يعيش فصول المجاعة خاصة سكان شمال القطاع وفي الوقت ذاته يستمر الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق المدنيين. وأكد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، ضرورة استمرار الضغط الدولي على سلطات الاحتلال لفتح المعابر البرية للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، مشككا في الغرض المعلن من الرصيف المائي الذي تم إنشاؤه وتم تفكيكه منذ يومين. وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت تفكيك رصيف غزة العائم - الذي أنشأته بغرض إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر البحر المتوسط - متعلله بأن السبب في ذلك هو "الأمواج العاتية"، ونقله للمرة الثانية إلى ميناء أسدود الإسرائيلى.

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