القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية على بلدة كفركلا الحدودية جنوبي لبنان

جدة - نرمين السيد - غارة إسرائيلية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بوجود غارة إسرائيلية على ة كفركلا الحدودية جنوبي لبنان.





وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت أطراف الناقورة ووادي حامول شرق الناقورة في لبنان بعدد من القذائف الثقيلة والحارقة. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأحد، أن القصف خلف حرائق كبيرة في حامول امتدت إلى أشجار الزيتون، فيما حلقت طائرات الاستطلاع والمسيرة الإسرائيلية فوق الناقورة والقطاع الغربي.

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