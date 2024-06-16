العالم اليوم - عمرو دياب في ضيافة ميقاتي.. ما كواليس اللقاء؟

انتم الان تتابعون خبر عمرو دياب في ضيافة ميقاتي.. ما كواليس اللقاء؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 09:24 مساءً - نشر المطرب المصري عمرو دياب، الأحد، صوره تجمعه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

وكتب دياب عبر صفحته على موقع فيسبوك: "سررت بلقاء رئيس وزراء لبنان السيد نجيب ميقاتي".

وكان ميقاتي قد استقبل يوم في مكتبه ببيروت عمرو دياب، السبت، قبل حفله الغنائي مساء اليوم ذاته في العاصمة اللبنانية.

وبحسب موقع "الجديد" اللبناني، أعرب ميقاتي عن ترحيبه بدياب وأشاد بجهوده في تعزيز السياحة في لبنان، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الحفل الذي نفدت تذاكره قبل أسبوع من موعده.

وفي المساء، أحيا عمرو دياب حفلا صاخبا تفاعل معه الجمهور بحماس كبير، مقدما مجموعة من أغانيه الشهيرة التي نالت إعجاب الحاضرين.

واعتبرت وسائل إعلام لبنانية محلية أن حفل دياب يعطي رسالة أن "الحياة في لبنان طبيعية وجاذبة للسياحة، رغم الأحداث الساخنة التي تجري في الجنوب".

وكتب دياب عبر حسابه على منصة إكس": "بيروت، أنتِ تعرفين دائما كيف تحتفلين وتستمتعين بالحياة! كانت طاقة الجمهور الليلة الماضية لا تُصدَّق. شكرا لك بيروت على هذه الليلة الرائعة. إلى أن نلتقي مجددا!".